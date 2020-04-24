164,7 тыс. казахстанцев вернули соцвыплату в 42 500 тенге

164,7 тыс. казахстанцев добровольно вернули назначенную им социальную выплату в 42 500 тенге, сообщает Sputnik Казахстан . Об этом в ходе онлайн-брифинга на странице агентства в Instagram сказал управляющий директор государственной корпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай.

«Есть определенные моменты, когда некоторые возвращают полученное пособие по разным причинам. Наверное, они больше связаны с тем, кому положены выплаты или не положены. Я могу назвать цифру: 164 730 казахстанцев добровольно вернули пособие, которое им было перечислено», - сказал он.

В целом, по его информации, на сегодняшний день социальная выплата в 42 500 назначена 4 млн 192 тыс. 234 казахстанцам, деньги уже перечислены 4 млн 054 тыс. 417 гражданам.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов заверял, что казахстанцев, ошибочно получивших 42 500, привлекать к уголовной ответственности не будут. Но Государственный фонд социального страхования имеет право требовать возврата неправомерно полученных выплат.