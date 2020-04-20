Привлекать казахстанцев к уголовной ответственности за получение 42 500 тенге не будут – Нурымбетов

Казахстанцы, которые ошибочно получили социальную выплату 42 500 тенге, не будут привлекаться к уголовной ответственности, заверил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«Я хотел бы заявить, что ни один человек за получение 42 500 тенге, за даже допущенные ошибки, в уголовном порядке наказываться не будет. Еще раз – ни один человек за то, что он получил 42 500 тенге или же ошибся при получении 42 500, в уголовном порядке называться не будет. И давайте на этом поставим точку», - заявил Нурымбетов, отметив, что, во-первых, нет веских оснований привлекать к такой ответственности, во-вторых, 42 500 – это социально-ориентированная выплата в условиях ЧП.

«Понятно, что все люди хотят максимально получить 42 500 тенге, потому что если бы даже не было ЧП, у нас в целом доходы населения невысокие. У нас зарплата невысокая. У нас пенсии, пособия тоже невысокие. Поэтому это – социально-ориентированная выплата, и людей понять можно», - добавил Нурымбетов.

Он еще раз заверил, что сотрудники и подведомственные организации министерства «ходить по домам» и проверять физлиц, ИП и самозанятых «никогда не будут».

«Даже проверки инициировать не будем. Все, что вас касается, мы проверили, вам назначили, все, выплата ваша законна, если вы получили, законна», - подчеркнул министр.

Нурымбетов еще раз напомнил, что в соответствии с правилами наемные работники или их работодатели могут подать заявку на получение 42 500 только в том случае, если направлены в отпуск без сохранения зарплаты. В противном случае, это нарушение, и они не имеют права на соцвыплату.

Министр также объяснил, почему власти не приняли решение выдавать соцвыплату всему населению страны.

«Когда возникают вопросы, почему 42 500 не распространить на всех, независимо от потери дохода, со стороны правительства предприняты и принимаются немало видов помощи в этих условиях. Вы знаете, что отсрочена выплата кредитов, долгов, налогов, пенсия, пособия продолжают выплачиваться, они проиндексированы и они будут получены в повышенном размере с мая. Социально уязвимым слоям населения предусмотрена помощь в виде продуктовых наборов или средств на продукты, а также ввели компенсацию коммунальных услуг в размере 15 тыс. тенге. И вот среди этой помощи 42 500 тенге это является одним из видов этой помощи. Она предназначена для тех лиц, которые до ЧП работали, зарабатывали деньги, получали доходы, но они их лишились в связи с ЧП», - резюмировал Нурымбетов.