Глава МИД Германии выступает против поспешного открытия границ для туристов в условиях пандемии

"Европейская гонка за тем, кто первым позволит осуществлять туристические поездки, ведет к недопустимым рискам", - заявил министр в опубликованном в воскресенье интервью изданию Bild am Sonntag. "Мы уже наблюдали за тем, что может произойти в случае очага инфекции в популярном курорте. Это не должно повториться", - сказал Маас, имея в виду австрийский Ишгль, где заразились многие немцы и который СМИ назвали "рассадником коронавируса в Европе".

Глава МИД ФРГ призвал выработать в Европе общие критерии того, как снова обеспечить свободу передвижения, но осознавая необходимую ответственность. "Мы не можем разрушить с трудом достигнутые успехи последних недель", - предупредил Маас.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о стремлении постепенного открытия границ для туристов, в том числе из Германии и Чехии.

Границы множества стран мира остаются закрыты из-за пандемии коронавируса: гражданам запрещено покидать свои страны для несрочных поездок, въезд иностранцев также запрещен.