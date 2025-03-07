SCAT в конце мая запустит рейсы из Шымкента в Мюнхен

С 27 мая казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Германию по направлению Шымкент – Мюнхен, сообщила пресс-служба министерства транспорта.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Германией увеличится с 11 до 14 в неделю.