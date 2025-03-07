Рейсы будут три раза в неделю
SCAT в конце мая запустит рейсы из Шымкента в Мюнхен
ФОТО С САЙТА АВИАКОМПАНИИ SCAT

С 27 мая казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Германию по направлению Шымкент – Мюнхен, сообщила пресс-служба министерства транспорта.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Германией увеличится с 11 до 14 в неделю.

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