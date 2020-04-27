Наибольшее число обращений за соцвыплатой в 42 500 тенге поступило от жителей Алматинской области

По состоянию на 27 апреля социальная выплата в 42 500 тенге в связи с потерей доходов назначена 4 млн 251 тыс. гражданам, из них за первый месяц – 3 млн 731 тыс. гражданам, за второй месяц – 520 тыс., сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

Всего по состоянию на 27 апреля заявления на выплату подали 8 млн 23 тыс. граждан. Наибольшее число обращений поступило от жителей Алматинской области – 1 млн 45 тыс., Туркестанской области – 999,5 тыс., Алматы – 896,6 тыс., столицы – 594,5 тыс., Шымкента – 534,5 тыс.

«Наибольшее количество назначений в разрезе регионов произведено для жителей: Алматинской области – 620,5 тыс., Туркестанской области – 508,5 тыс., Алматы – 412,1 тыс.», - проинформировали в министерстве.

3 млн 672 тыс. гражданам отказано в назначении 42 500 тенге, так как, по данным ведомства, «они не прошли проверку на соответствие Правилам назначения соцвыплаты из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП». Основные причины отказа: неправильно указанные личные данные заявителя или номер банковского счета, заявитель имеет работу с постоянной заработной платой (в том числе госслужащие и работники бюджетных организаций) или получателем пенсий и пособий и не работал официально до периода введения режима ЧП, по заявителю отсутствуют обязательные социальные отчисления, пенсионные взносы, ЕСП за последние 12 месяцев до введения режима ЧП или оплата ЕСП до подачи заявления от неформально самозанятых, заявитель значится умершим или выехавшим за пределы РК на постоянное место жительства.