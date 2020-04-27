Оперативный штаб Госкомиссии сообщил данные о заболевших в Казахстане на 12.15 часов понедельника, 27 апреля. Зарегистрировано еще 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сумме в столице количество заболевших COVID-19 превысило 500 человек и составило 529, а в Павлодарской области — 105.

Больше всего новых заболевших в столице — 31 и Павлодарской области — 10. Еще 6 случаев зарегистрировано в Западно-Казахстанской области, 8 – в Карагандинской, 4 – в Шымкенте, 2 – в Атырауской области, и по одному в Жамбылской области и Алматы.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 2780. В Алматы - 848, в столице - 529, в Кызылординской области - 179,в г. Шымкенте - 171, в Карагандинской области - 128, в ЗКО - 122, в Атырауской области - 121, в Туркестанской области - 109, в Павлодарской области – 105.