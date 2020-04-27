В Минздраве отмечают стабилизацию прироста новых случаев COVID-19 в Казахстане

За последнюю неделю в Казахстане прирост новых случаев коронавирсной инфекцией колеблется от 4,5% до 8%, что означает, что идет стабилизация, заявил в понедельник в ходе брифинга на площадке министерства здравоохранения председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг ведомства Тимур Султангазиев. Он также рассказал, почему экспресс-тесты и ПЦР-тесты применяют без регистрации и сообщил, что в скором времени больных COVID-19 начнут лечить иммунной плазмой.

«На сегодняшний день по Казахстану зарегистрирован 2791 случай COVID-19. Из них контактных лиц - 70% или 1957, местных случаев - 17% или 473 и завозных случаев - 302 или 11%. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 116 новых случаев COVID-19. Прирост составил 4,5%. В целом за прошлую неделю прирост составил по республике от 4,5 до 8%. Это сравнительно умеренный прирост считается, не геометрическая прогрессия. Но в некоторых регионах имеет место повышение роста до 50%», - привет статистику Султангазиев, в целом подчеркнув, что «идет стабилизация прироста».

Он также признал, что применяемые в стране экспресс-тесты и ПЦР-тесты не проходили регистрацию, которую по закону должны проходить все препараты и медизделия, ввозимые и применяемые в республике.

«Приобретение и применение экспресс-тестов, ПЦР-тестов на время ЧП разрешено без проведения соответствующей регистрации. Процедура регистрации очень длительная. А нам необходимо проводить соответствующие скрининг и выявление контактных, заболевших уже сейчас. Соответственно, на уровне госкомиссии было принято решение, что экспресс-тесты и ПЦР-тесты будут приобретаться особым порядком и без проведения соответствующей регистрации», - пояснил глава комитета.

Султангазиев также сообщил, что в стране подготовлен клинический протокол диагностики и лечения коронавируса с использованием иммунной плазмы. Документ сейчас проходит экспертизу в министерстве здравоохранения.

«Там есть четкие критерии: по забору иммунной плазмы у пациентов с какими возрастными или другими ограничениями по здоровью. Кто может быть донорами иммунной плазмы. Эти все вопросы министерством проработаны, утвержден клинический протокол комиссией по качеству Минздрава от 15 апреля, и мы в ближайшем будущем запустим данное лечение COVID-19», - рассказал он.