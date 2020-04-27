Таиланд продлил запрет на прием международных пассажирских рейсов до 31 мая

В обнародованном в понедельник указе управления гражданской авиации королевства говорится, что мера не распространяется на государственные или военные самолеты, аварийную посадку, гуманитарную помощь, медицинские и спасательные полеты, репатриацию и грузовые самолеты. Вместе с тем люди, прибывшие в Таиланд одним из перечисленных способов, должны отправиться на 14-дневный карантин.

Запрет на прибытие в Таиланд международных пассажирских рейсов был введен с 4 по 6 апреля, позже был продлен сначала до 18 апреля, а потом до 30 апреля.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. Сейчас общее число инфицированных превышает 2,9 тыс., вылечились более 2,6 тыс. человек, умерли 52. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс батов ($1,2 тыс.).