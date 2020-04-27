SCAT возобновляет полеты между столицей и Алматы

С 1 мая авиакомпания SCAT возобновляет регулярные полеты из Алматы в столицу, сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

«С 1 мая 2020 года авиакомпания SCAT возобновляет регулярные полеты по направлению «Алматы – Нур-Султан – Алматы». Вылеты будут осуществляться ежедневно, один раз в день, в утреннее время», - говорится в сообщении.

В авиакомпании заверили, что при выполнении рейсов особое внимание будет уделяться соблюдению санитарных норм. В частности, после каждого полета будет проводиться обработка всех поверхности в кабине экипажа и пассажирском салоне, включая туалетные комнаты, кресла, откидные столики и привязные ремни.

«Летный состав и представители авиакомпании будут тщательно экипированы. В целях обеспечения безопасности, санитарными нормами предусмотрено ношение масок в том числе и пассажирами», - подчеркнули в пресс-службе.

Продажа билетов производится на сайте авиакомпании. А пассажирам, чьи рейсы были отменены до 11 мая, в связи с продлением режима чрезвычайного положения в Казахстане, предоставляется возможность бесплатно перебронировать билеты на любую дату после завершения режима ЧП. Либо же есть возможность оформить ваучер на перелет или встать в очередь на возврат денег.

Напомним, что решением госкомисии с 1 мая возобновляется регулярное сообщение между столицей и Алматы. На первом этапе будет 4 рейса в день. Как сообщила авиакомпания Air Аstana, она будет выполнять 3 рейса в день.