Для авиаперелетов казахстанцам необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус

Казахстанцы, которые хотят вылететь из столицы в Алматы и обратно, должны обязательно сдать ПЦР-тест на определение коронавирусной инфекции. Стоимость такого теста варьируется от 10 тыс. до 20 тыс. тенге, сообщил во вторник в ходе брифинга на площадке министерства здравоохранения генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнур Нуртаев.

«Для того, чтобы проверить себя на наличие инфекции необходимо связаться с одной из лабораторий, которые у нас есть. На сегодняшний день это у нас лаборатория национального центра экспертизы, лаборатория национального центра общественного здравоохранения в Алматы, лаборатория Medical Partners Korea в Алматы и две большие сетевые лаборатории – «Олимп» и Invivo, которые также участвуют в этом проекте. Стоимость везде разная – от 9-10 тыс. тенге до 19 тыс. тенге за одно (ПЦР-тестирование) исследование», - сказал Нуртаев.

По его словам, результаты тестирования будут готовы в течение суток.

«Срок действий результатов тестов для пассажиров – 7 дней. Для экипажа, насколько мне известно, это две недели, а то и больше», - отметил он, уточнив, что для авиаперелетов необходимо именно прохождение «ПЦР-диагностики».

Стоит отметить, что на сайте КДЛ «Олимп» стоимость теста 19 220 тенге, плюс забор материала – 540 тенге.

Напомним, что по решению госкомиссии с 1 мая возобновляются полеты между столицей и Алматы. Но для пассажиров установлены требования о наличии средств индивидуальной защиты и справки о результатах теста на коронавирус.