Столица остается лидером прироста новых случаев коронавируса

Вечером во вторник в Казахстане подтверждено еще 8 случаев коронавируса: 4 - в столице, 3 - в Жамбылской области и 1 - в Кызылординской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

Столица во вторник стала лидером прироста новых случаев коронавируса - в городе зарегистрировано 58 заболевших, а их общее количество достигло 605. Прирост превысил 10% впервые за последнюю неделю, когда органы здравоохранения уверяли в стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.

В целом за вторник в стране выявлено 167 новых заболевших - это больше, чем в последние два дня, но меньше рекордного показателя, который был зафиксирован в прошлую пятницу (185 новых случаев за день). Прирост во вторник составил 6%.

Общее число случаев коронавируса с начала эпидемии достигло 3 027, скончалось 25 человек, выздоровело 774 человек, в том числе 49 человек было выписано из больниц во вторник.

Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова на минувшей неделе прогнозировала, что к концу апреля число случаев коронавируса в стране достигнет 2 700, а к концу мая - 4 000. Министр здравоохранения Елжан Биртанов ожидал 3 500 случаев до конца мая.