До 5300 случаев COVID-19 ожидает Минздрав в Казахстане до конца мая

В министерстве здравоохранения скорректировали прогноз по заболеваемости коронавирусом в Казахстане и вместо 3,5-4 тыс. случаев до конца мая теперь ожидают порядка 5,3 тыс. случаев. Об этом в среду в ходе брифинга сообщила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

«В целом по Казахстану мы говорим о том, что до конца апреля мы прогнозируем около 3400 случаев, а до конца мая – порядка 5300 случаев. Нами прогнозы скорректированы», - сказала Есмагамбетова.

По ее словам, это связано с большим количеством завозных случаев из приграничных территорий, а именно: более 200 заболевших за две недели.

«Эта цифра говорит о том, что у нас не только внутренняя, но есть и внешняя угроза, основании которой мы свои прогнозы немножко скорректировали», - пояснила главный государственный санитарный врач.