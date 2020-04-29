Непродовольственные магазины в Казахстане возобновят работу с 4 мая

Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения утвердила перечень объектов предпринимательства, которые возобновят свою работу по всему Казахстану с 4 мая.

«Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 4 мая текущего года возобновят работу во всех регионах. Это все виды непродовольственных магазинов, площадью до 500 квадратных метров; фотосалоны, цветочные киоски; парикмахерские (по записи); медицинские центры (по записи); стоматологические клиники (по записи); компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы; микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты; компании информационно-коммуникационных технологий», - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте премьер-министра.

Кроме того, с 4 мая будут разрешены спортивные занятия и тренировки на улице.

«Акиматам регионов поручено принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится», - подчеркивается в сообщении.