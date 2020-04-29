По факту его смерти спецпрокурорами проводится досудебное расследование
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В СИЗО Алматы скончался один из подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Кордайском районе
фото Айсулу Тойшибековой

Один из подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области скончался сегодня в следственном изоляторе Алматы, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Сегодня, 29 апреля, в 08.00 часов утра в следственном изоляторе г.Алматы следственно-арестованный Кибаев Бекбол Мухамедович был обнаружен сокамерниками в санузле с порезами в области предплечья левой руки. Медработниками изолятора ему оказана первая медицинская помощь, но спасти его не удалось. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть, предварительно от острой кровопотери», - говорится в сообщении.

По факту его смерти специальными прокурорами города Алматы проводится досудебное расследование.

«Все обстоятельства происшествия будут объективно исследованы и доведены до общественности», - пообещали в генеральной прокуратуре.

Напомним, 27 марта в результате спецоперации в Жамбылской области, Алматы и Шымкенте задержали 25 человек по подозрению в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе в феврале. Среди них казахи, дунгане, кыргызы. 7 человек ранее судимы.

В результате беспорядков в Кордайском районе, произошедших в ночь с 7 на 8 февраля, погибли 11 человек, 192 получили различные травмы, в том числе 19 полицейских. Повреждены и сожжены 168 жилых домов, 122 автомашины. По всем этим фактам расследуется более 120 уголовных дел, из них 11 уголовных дел по статье 99 УК РК (убийство).

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