Великобритания вышла на третье место в мире по смертности от коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании коронавирусом заразились 166 441 человек, умерли – 26 097. Страна вышла на третье место в мире по смертности от COVID-19.

На первом месте как по смертности, так и по заболеваемости по-прежнему США: 1 038 451 заразившийся и 60 876 умерших.

В Испании заразились в целом 236 899 человек, умерли 24 275. Ранее страна занимала второе место в мире по смертности. Италия все еще остается лидером – здесь скончались 27 682 человека из 203 591 заболевшего.

Во Франции заразились 166 543 человека, умерли 24 087. В Германии – 161 539 случаев коронавируса в целом и 6 467 летальных случаев. В Турции общее число случаев COVID-19 достигло 117 589, умерли 3 081 человек, в России – 99 399 заболевших и 972 умерших, в Иране – 93 657 случаев заражения, из них 5 957 летальных случаев.

Всего в мире заразились коронавирусом 3 190 827 человек, умерли 227 535.

В Казахстане зарегистрировано 3 138 случаев заражения, умерли 25 человек.

