Термин «оралман» официально упразднили в Казахстане

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял поправки в миграционное законодательство, которые регулируют вопросы возвращения этнических казахов на родину, вопросы подачи документов на гражданство. Кроме того, документом упразднен термин «оралман», теперь эту категорию граждан будут называть «қандас», что означает соплеменники или однокровные.

«Глава государства высказал свою позицию и дал поручение термин «оралман» поменять на «қандас». Поэтому в данном законопроекте эта норма оговаривается, и если закон будет принят, в будущем понятие «оралман» будет заменено на слово «қандас», - сказал министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов.

Как сообщалось ранее, задачами законопроекта являются совершенствование миграционного законодательства по таким направлениям, как создание благоприятных условий для этнических репатриантов, прибывающих в Казахстан и переселенцев; построение эффективной системы внешней трудовой миграции, ориентированной на удовлетворение потребностей экономики страны, создание благоприятного инвестиционного климата; расширение правовой базы в сфере регулирования миграционных процессов с учетом передового международного опыта и пресечение нелегальной миграции.

«По действующему законодательству, этнические казахи для получения статуса оралмана должны подтвердить факт своего проживания на территории иностранного государства до приобретения независимости Казахстаном. На практике этнические казахи, родившиеся после 1991 года, не могут предоставить такие документы. В связи с этим главным критерием для присвоения статуса оралмана будет факт, что этнический казах ранее не состоял в гражданстве Республики Казахстан», - ранее пояснял министр.

Документом также предлагается предусмотреть право оралманов одновременно подать документы на получение разрешения на постоянное проживание и приобретение казахстанского гражданства.

Кроме того, для предоставления комплекса социальных услуг по размещению, трудоустройству и адаптации переселенцев будут расширены функции центров по оказанию адаптационных и интеграционных услуг не только оралманам, но и переселенцам. Для создания благоприятных условий для инвесторов предусматривается распространение действия разрешений на привлечение иностранной рабочей силы на другие административно-территориальные единицы. При этом работодатель должен оплатить налоговый сбор в бюджет каждого региона, указанного в разрешении, а также иметь договор на выполнение работ и оказание услуг в соответствующих регионах. Законопроект также предусматривает расширение возможностей для высококвалифицированных иностранных работников самостоятельно трудоустроиться в приоритетных секторах экономики на основании справки о квалификации, предлагается передать данную компетенцию от Минтруда и соцзащиты на уровень местных исполнительных органов.

Кроме того, в связи с учащением фактов привлечения субъектами малого предпринимательства трудовых иммигрантов к нелегальной деятельности в бизнесе, предлагается приравнять трудовых иммигрантов к «сезонным работникам» согласно действующей системе привлечения ИРС при уплате налогового сбора в 8 МРП в месяц. При этом для сезонных работников будет определен перечень профессий, по которым они могут быть привлечены.

В целях расширения правовой базы в сфере миграционных процессов и пресечения нелегальной миграции предлагается внедрить государственную пошлину в размере 4 МРП за выдачу разрешения на постоянное место жительство для иностранцев; имплементировать международные положения по реадмиссии в национальное законодательство; внести дополнения, предусматривающие ограничения по выезду лиц на ПМЖ, имеющих задолженность по исполнительному производству; для упрощения порядка оформления гражданства РК предлагается определить категорию лиц (этнические казахи, лица без гражданства, лица с паспортами СССР образца 1974 года, а также женщины, подпадающие под действие Конвенции о гражданстве замужней женщины), на которых не распространяются законодательные нормы по проживанию на территории Казахстана менее 183 дней в течение 1 года и наличию административных нарушений.