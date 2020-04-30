Поселок Заречный и город Жаркент в Алматинской области закрыли на карантин

В связи с выявлением случаев заболевания COVID-19 в поселке Заречный Капшагайского района Алматинской области поселок закрыт на карантин, сообщает пресс-службы областного акимата.

Сообщается, что сегодня было выявлено 6 заболевших в поселке. Всего днем было зарегистрировано 13 случаев, из них 5 – в городе Капшагай. В регионе также коронавирус выявлен у двоих сотрудников ТОО «Теңізшевройл».

«Все пациенты изолированы и взяты на врачебный контроль. На данном этапе выявлено 187 контактных лиц, из них 24 – близкие контакты, 163 – потенциальные. Эпидемиологическое расследование продолжается», - отметили в акимате.

Здесь также сообщили, что с сегодняшнего дня поселок Заречный закрыт на карантин.

Кроме того, карантин введен на территории города Жаркент.

«В Панфиловском районе Алматинской области зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В связи с этим постановлением главного государственного санитарного врача района на территории г.Жаркент вводится режим карантина», - сообщили в акимате.

Состояние 31-летнего заболевшего удовлетворительное, он госпитализирован в районную больницу с.Шелек Енбекшиказахского района. Всего установлено 15 контактных лиц, все они изолированы, проводится эпидемиологическое исследование.

В пресс-службе акима области подчеркивают, что в связи с регистрацией случая коронавирусной инфекции на территории Панфиловского района и с целью недопущения ее дальнейшего распространения среди населения, локализации и ликвидации очагов инфекции на территории города Жаркент вводится режим карантина с 00.00 часов 30 апреля.

В постановлении главного санврача области говорится, что город будет оцеплен, по периметру установят посты, перемещение личного транспорта ограничат – разрешено передвигаться только лицам, задействованным в проведении весенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятиях при представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации, удостоверения личности и справки с места работы. Въезд и выезд из города запрещен, за исключением лиц, направляющихся в медорганизации, в ближайшие магазины и аптеки; лиц и транспорта служб доставки товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, средств защиты и гигиены; лиц и транспорта коммунальных, аварийных служб (электро-, газо-, водо- и теплоснабжение), уборки мусора, связи и коммуникаций, а также сотрудники и транспорт управления сетями коммуникаций и технической поддержки телеком-операторов и специализированного транспорта, необходимого для обеспечения жизнедеятельности города, при наличии справки с места работы; работников медорганизаций, государственных, правоохранительных органов и других организаций, задействованных в проведении мероприятий ограничительных мер при наличии справки с места работы или служебного удостоверения. Жителям Жаркента выходить из дома можно только за продуктами, медикаментами и другими предметами первой необходимости и только одному члену из одной семьи не более двух раз в неделю. При этом в аптеках будут регистрировать паспортные и адресные данные лиц, приобретающих противовирусные, жаропонижающие, противокашлевые, противодиарейные средства, эти данные будут передавать в медучреждения.

На таможенном автопереходе «Нуржолы» будут усилены противоэпидемические мероприятия и дезинфекция, водителям грузовых автомобилей запрещено находиться без масок, перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук.

Запрещена деятельность автомоек, СТО, шиномонтажа, нотариусов, магазинов автозапчастей и строительных материалов, банков и обменных пунктов, кредитных товарищества, микрофинансовых организаций, охранных организаций. Приостановлены услуги по обслуживанию дорог и мостов в том числе железнодорожных путей.

Директоров школ обязали передавать в медицинские учреждения данные учителей т учащихся с повышенной температурой и признаками ОРВ, выявленные при проведения онлайн-уроков.