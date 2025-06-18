Детализация госдолга госорганов станет открытой в 2026 году

В следующем отчете правительства об исполнении бюджета, который будет внесен в парламент в 2026 году, планируется детализировать информацию о государственном долге каждого госоргана, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр финансов Мади Такиев.

«Что касается изменений в Бюджетный кодекс: все предложения были учтены. Сегодня министерство финансов разрабатывает соответствующий нормативно-правовой акт, и в июле мы планируем его запустить. В следующем отчете вы уже увидите детализацию по каждому субъекту: кто и сколько взял в долг. Эта работа ведется», - сообщил Такиев.

По его данным, на 1 апреля государственный долг Казахстана составил 31,9 трлн тенге, или 21% к ВВП. Он заверил, что по анализу международных институтов, этот размер госдолга «не является высоким, он управляемый, о чем свидетельствуют оценки рейтинговых агентств». Министр напомнил, что в 2024 году была проведена переоценка и уровень госдолг Казахстана «немного изменился».

«В целом для сокращения госдолга необходимо снижать дефицит и наращивать налоговую базу, то есть доходную часть бюджета. Это и делается. С учетом нового Налогового кодекса, я думаю, эти вопросы удастся скорректировать», - заключил Такиев.

В свою очередь депутат мажилиса Татьяна Савельева отметила, что в течение последних лет Высшая аудиторская палата регулярно фиксирует системные проблемы в управлении госдолгом. В частности, нет оценки возвратности, анализа фискальных и валютных рисков, сводного баланса по всем видам долговых обязательств.

«Все эти проблемы возникают на фоне роста правительственного долга, который за 10 лет увеличился в 2,5 раза. При этом размер долга остается в пределах 22% к ВВП и, с точки зрения правительства, не должен вызывать тревоги. Такой подход, как справедливо отмечает Высшая аудиторская палата, искажает реальную ситуацию», - убеждена Савельева.