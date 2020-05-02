В Казахстане за день зарегистрировано 260 новых случаев коронавируса

Вечером в субботу в Казахстане зарегистрировано еще 57 случаев коронавируса: 38 - в Алматы, 8 - в Атырауской области, 4 - в Павлодарской области, 3 - в Жамбылской области, 2 - в Восточно-Казахстанской области, по одному - в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях, сообщил республиканский оперативный штаб.

Таким образом, за субботу в Казахстане выявлено 260 новых заболевших - это близко к рекордному показателю, показанному в минувший четверг, когда было зарегистрировано 264 случая коронавируса. В процентном отношении в субботу прирост составил 7%.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Алматы - 128, в столице и Актюбинской области - по 29, в Атырауской области - 28.

В Алматы третий день подряд прирост составляет 100 и более случаев в день. За три минувших дня общее число зараженных в городе выросло на 341 и достигло 1 278 - это более трети от всех случаев в стране. В управлении общественного здравоохранения рост заболевших не объясняли. Накануне здесь сообщили о том, что большинство новых случаев выявлены в результате тестирования, в сегодняшнем сообщении ведомство указывало, что новые заболевшие - контактные.

В Атырауской области прирост превысил 15%, в Актюбинской области - около 20%.

В целом в субботу новые случаи коронавируса выявлены в 15 из 17 регионов Казахстана. Только в двух областях - Костанайской и Северо-Казахстанской - в этот день не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

В субботу из больниц выписано еще 73 пациента с коронавирусом.

Общее число случаев, подтвержденных официально с начала эпидемии, достигло 3 857, скончались 25 человек, выздоровели 995 человек.