Все новые заболевшие коронавирусом в Алматы из числа контактных – горздрав

За субботу в городе выявлено уже 90 новых случаев
Управление общественного здоровья Алматы сообщило, что все выявленные в городе за субботу случаи заражения коронавирусом приходятся на контактных с ранее заболевшими.
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