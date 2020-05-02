Все новые заболевшие коронавирусом в Алматы из числа контактных – горздрав

Управление общественного здоровья Алматы сообщило, что все выявленные в городе за субботу случаи заражения коронавирусом приходятся на контактных с ранее заболевшими.

«Новых случаев за вчерашний день 10, за сегодняшний 90. Все они из числа контактных. Все контактировавшие с новыми больными лица помещены на карантин в провизорные госпитали», - говорится в сообщении горздрава, распространенном в субботу вечером.

По его данным, в инфекционных стационарах города на лечении находится 1103 человек. Состояние у двоих пациентов крайне тяжелое, у 26 тяжелое, у 218 средней степени тяжести и у остальных удовлетворительное.

Прирост случаев коронавируса в Алматы вновь ускорился в четверг. За последние три дня в городе было выявлено 303 новых заболевших COVID-19.

Общее число официально подтвержденных случаев коронавируса в Алматы к этому моменту составляет 1 240 – примерно треть от всех заболевших в стране. Восемь человек скончались от последствий вируса, 149 человек выздоровели.