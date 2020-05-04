Оценкой ущерба, нанесенного наводнением Туркестанской области, займется правительственная комиссия

Распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Мактааральского района Туркестанской области, сообщается на сайте главы правительства.

В состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Романа Скляра вошли руководители центральных и местных исполнительных органов власти.

«Перед комиссией поставлены задачи по оценке ущерба и ликвидации последствий подтоплений, восстановлению инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и жилья, а также оказанию социальной поддержки пострадавшему населению», - уточняется в сообщении.

Накануне сообщалось, что в результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане произошло сильное подтопление 10 поселков в Туркестанской области, эвакуированы более 22 тыс. жителей.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что населению «оказывается помощь», также «ведутся переговоры с узбекской стороной». В Узбекистан на переговоры отправился в воскресенье аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.