В Туркестанской области эвакуировали из-за наводнения 31,6 тыс. жителей Мактааральского района

Из населенных пунктов Мактааральского района Туркестанской области эвакуировано 31 606 человек, сообщает пресс-служба акимата региона. Отметим, что вчера вечером сообщалось о 22 тыс. эвакуированных жителях.

«По данным на 4 мая затоплен 631 дом в Жана-Турмысе (46), Женисе (130), Фирдоуси (250), Оргебасе (194), Достыке (11). 2 мая в населенном пункте Атакент было создано 24 эвакуационных пункта», - проинформировали в акимате области.

К спасательным работам привлечены 986 человек, 4 лодки, 180 единиц техники, полицией установлены по одному блокпосту в населенным пунктах Жана-Турмыс, Фирдоуси, Оргебас, Нурлыжол, Ииржар, в селе Т. Жайлыбаева – два блок-поста.

«В аул Кызыласкер Келесского района пригнаны 3115 голов крупного рогатого скота, 1101 голова мелкого рогатого скота, 585 лошадей, 34 верблюда. Помимо этого в безопасное место в Мактааральском районе доставлены 1797 голов крупного рогатого скота, 6029 голов мелкого рогатого скота, 689 лошадей, 381 верблюд, 165 свиней», - также сообщили в акимате.

Сегодня по поручению премьер-министра создана правительственная по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Мактааральского района. В состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Романа Скляра вошли руководители центральных и местных исполнительных органов власти. Перед комиссией поставлены задачи по оценке ущерба и ликвидации последствий подтоплений, восстановлению инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и жилья, а также оказанию социальной поддержки пострадавшему населению.

Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане произошло сильное подтопление 10 поселков в Туркестанской области, эвакуированы более 22 тыс. жителей. Он заверил, что населению «оказывается помощь», также «ведутся переговоры с узбекской стороной». В воскресенье в Узбекистан на переговоры отправился аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Позднее заместитель акима области Сакен Калкаманов уточнил, что в зоне подтопления находятся 14 населенных пунктов, 5 населенных пунктов затоплены.

«14 в риске зоны затопления, то есть туда в любой момент может прийти вода. Мы предпринимает все усилия, чтобы туда вода не поступила», - отметил он.

Также Калкаманов сообщил, что уже начала поступать гуманитарная помощь, создан фонд для сбора средств пострадавшим.

«Комиссия сформирована, мы ждем сегодня ее прибытия к нам в Мактааральский район. Совместно с правительственной комиссией мы будем оценивать ущерб нанесенный и предпринимать оперативные решения по выделению средств и техники, и гуманитарных грузов из матрезерва», - заключил он.