Требование о рассадке пассажиров через кресло отменено
  • 393
Авиакомпаниям разрешили полную загрузку самолетов
Фото Искандера Салиходжаева

В Казахстане отменили требования к рассадке пассажиров в самолетах, сообщило госагентство Казинформ со ссылкой на главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова.

В своем комментарии он отметил, что с момента возобновления рейсов проводится мониторинг среди прибывших авиапассажиров и по его результатам «на 6 мая среди авиапассажиров не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией».

«Учитывая эти результаты, было исключено требование по рассадке пассажиров в самолете через одно пассажирское кресло в ряду с 7 мая текущего года. Принято соответствующее постановление главного государственного санитарного врача на транспорте. То есть, с 7 мая будет осуществляться полная загрузка на борту воздушного судна на внутренних авиарейсах», - цитирует агентство Байгабулова.

Остальные нормы, включая обязательно наличие справки о прохождении пцр-теста на коронавируса, сохранены.

Авиарейсы в Казахстане начали возобновляться с 1 мая. Авиакомпании неоднократно критиковали требование о рассадке пассажиров через одно кресло, которое позволяло им заполнять только половину салона. Они указывали, что это приводит к убыточности перелетов.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В городах Карагандинской области разрешат передвижение на своих автомобилях
Новости
Банки и обменные пункты будут работать по сокращенному графику на следующей неделе
Новости
Прекращены полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой
Новости
Казахстан показал новый рекордный дневной прирост новых случаев коронавируса
Новости
Токаев подписал указ о продлении в Казахстане режима ЧП
Новости
В Казахстане за день зарегистрировано 260 новых случаев коронавируса