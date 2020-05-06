Авиакомпаниям разрешили полную загрузку самолетов

В Казахстане отменили требования к рассадке пассажиров в самолетах, сообщило госагентство Казинформ со ссылкой на главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова.

В своем комментарии он отметил, что с момента возобновления рейсов проводится мониторинг среди прибывших авиапассажиров и по его результатам «на 6 мая среди авиапассажиров не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией».

«Учитывая эти результаты, было исключено требование по рассадке пассажиров в самолете через одно пассажирское кресло в ряду с 7 мая текущего года. Принято соответствующее постановление главного государственного санитарного врача на транспорте. То есть, с 7 мая будет осуществляться полная загрузка на борту воздушного судна на внутренних авиарейсах», - цитирует агентство Байгабулова.

Остальные нормы, включая обязательно наличие справки о прохождении пцр-теста на коронавируса, сохранены.

Авиарейсы в Казахстане начали возобновляться с 1 мая. Авиакомпании неоднократно критиковали требование о рассадке пассажиров через одно кресло, которое позволяло им заполнять только половину салона. Они указывали, что это приводит к убыточности перелетов.