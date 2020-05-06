Жители подтопленных сел в Туркестанской области получат по 100 тыс. тенге

Правительственная комиссия, посетившая в среду пострадавшие от наводнения населенные пункты Туркестанской области, сообщила, что часть жителей ждет переселение, а все пострадавшие получат компенсации.

«По предложению главы Туркестанской области, Госкомиссией было принято решение о выплате каждому жителю сел, оказавшихся затопленными, по 100 тыс. тенге», - сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

На окраине Мырзакента – адмцентра Мактааральского района - будет построен новый микрорайон, куда будут переселены жители посёлков Достык, Жанатурмыс и Женис. В новый жилой массив будут подведены все коммуникации, построят детские сады и школы, говорится в сообщении.

Жителям затопленных сел Оргебас и Фердоуси предложено переселиться в другие населенные пункты, где им будут построены новые дома, либо остаться в селах, где их дома будут восстановлены, либо им возместят затраты на строительство и восстановление жилья. Сельчане примут решение на сходах, уточняет пресс-служба.

Ущерб сельхозпроизводителям и хозяевам домашнего скота планируется восстановить «из правительственного резерва по итогам ревизии, проведенной комиссией оперативного штаба по ликвидации ЧС».

В результате прорыва дамбы в Узбекистане 1 мая затопленными оказались 5 населенных пунктов Мактааральского района, 14 находились в зоне риска, всего было эвакуировано 31,6 тыс. человек. Часть из них уже вернулись домой.