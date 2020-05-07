Коронавирусом в мире заразились свыше 3,7 млн человек

В мире корнавирусом заразились уже 3 753 782 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Из них скончались 263 785 человек, выздоровели 1 242 029 человека.

По-прежнему растет число зараженных и умерших в США – всего в стране заразились 1 228 214 человек, скончались 73 418.

В Испании общее число заболевших выросло до 220 325, умерли 25 857 человек; в Италии – 214 457 заболевших и 29 684 умерших. Италия находится на третьем месте в мире по умершим от коронавирусной инфекции. На втором месте после США стоит Великобритания – здесь скончались 30 150 человек из общего числа заболевших в 202 359. Во Франции за весь период выявлено 174 224 случая заражения и 25 812 летальных случаев. В Германии заразились в целом 168 162 человека, умерли 7 275.

К Германии приблизилась Россия – здесь зарегистрировано 165 929 случаев заражения COVID-19. Умерли от коронавируса 1 537 человек. В Турции общее число заболевших достигло 131 744, скончались 3 584 пациента. В Бразилии продолжает расти количество инфицированных – 126 611 с начала эпидемии, из них умерли 8 588. В Иране число заболевших также выросло – до 101 650 человек, скончались 6 418 пациентов с COVID-19.

По количеству выздоровевших от COVID-19 по-прежнему лидирует США – 189 910 человек. На втором месте находится Германия – 137 696, на третьем Испания – 126 002 человека. В Италии вылечились от коронавируса 93 245 человек, в Иране – 81 587. В Турции насчитывается 78 202 выздоровевших, во Франции – 54 078, в Бразилии – 51 370, в России – 21 327 человек. В Великобритании выздоровели всего 934 человека.

В Казахстане коронавирусом заразились 4 422 человека, из них 30 умерли, 408 выздоровели.