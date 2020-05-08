Аэропорт Алматы продан за $415 млн

На сайте турецкого холдинга TAV Airports Holding сообщается о выкупе 100 процентов акций международного аэропорта Алматы. Стоимость сделки составила 415 миллионов долларов. Президент TAV Airports Holding заявил, что будет работать над тем, чтобы реализовать потенциал аэропорта в полной мере.

Президент и генеральный директор TAV Airports Holding Сани Шенер заявил, что «мы рады добавить в наш портфель аэропорт Алматы, являющийся основным транзитным узлом между Азией и Европой. Алматы стратегически расположен на «современном Шелковом пути». Казахстан является крупнейшей страной в регионе, как географически, так и экономически, а Алматы — крупнейшим городом страны, контролирующим 20% ВВП Казахстана. Мы считаем, что у аэропорта Алматы есть значительный потенциал для роста, и мы будем работать над тем, чтобы реализовать его в полной мере».