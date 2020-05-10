В Кыргызстане продолжит действовать режим ЧС, в Бишкеке и Оше введут карантин

В Кыргызстане в ночь на понедельник заканчивается действие режима чрезвычайного положения, однако режим чрезвычайной ситуации продолжит действовать, а в некоторых районах введут карантин, сообщает агентство 24.kg .

«Введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения 10 мая в 00.00 заканчивается, отменяется комендантский час. Принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать», - сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Он уточнил, что санитарно-карантинные посты будут работать до стабилизации эпидемиологической ситуации, останутся в силе ограничения по въезду с одной области в другую, при этом контроль будет усилен. Вместе с тем в городах Бишкек и Ош, а также в Ат-Башинском районе Нарынской области и сельском округе Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области ввиду сложной эпидемиологической ситуации будет введен карантин.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в отдельных районах по предложению комиссий будут приняты меры по введению карантинного режима», - отметил Абылгазиев.

В Кыргызстане решение по введению или снятию карантина согласно предложению специальных противоэпидемиологических и противоэпизоотических комиссий имеют право принять правительство, полномочные представители правительства в областях, главы районных администраций, мэры, руководители организаций и предприятий вне зависимости от формы собственности. В этой части премьер-министр поручил местным органам власти активизировать работу данных спецкомиссий.

Кроме того, принято постановление кабмина, согласно которому в случае сложной эпидемиологической ситуации в очагах инфекции устанавливаются посты, работают патрульные службы.

В Кыргызстане к этому моменту подтверждено 1 002 случая заражения коронавирусом, выздоровели 675 и умерли 12 человек.