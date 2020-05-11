До 1 октября 2020 года приостанавливается возбуждение процедуры банкротства в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Введение режима чрезвычайного положения на нормативном уровне будет признаваться форс-мажорным обстоятельством для секторов экономики, наиболее пострадавших от введения режима чрезвычайного положения, заявил в понедельник, 11 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, приостанавливается возбуждение процедуры банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 октября текущего года.

«К сожалению, как и во всем мире, нам не удастся сохранить все предприятия и все рабочие места, обеспечить стабильность каждого бизнеса, — говорится в обращении президента Токаева. — Поэтому важно на нормативном уровне признать введение режима чрезвычайного положения форс-мажорным обстоятельством для секторов экономики, наиболее пострадавших от введения режима ЧП. При этом при обращении в суд представителей индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса чрезвычайное положение должно признаваться форс-мажорным обстоятельством».

Кроме того, для недопущения давления со стороны недобросовестных кредиторов, президент поручил приостановить возбуждение процедуры банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 октября этого года.

Президент обратил внимание на то, что в результате предыдущих кризисов на балансах банков скопилось значительное количество неработающих активов, которые исключены из экономического оборота. Банковским структурам поручено разработать предметные планы по реализации неработающих активов. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка в рамках риск-ориентированного надзора требуется усилить мониторинг и контроль работы банков со стрессовыми активами.