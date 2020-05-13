Букмекерские конторы Казахстана перенесут в Капшагай и Щучинск

Правительство Казахстана хотело создать в стране три новые игровые зоны, однако депутаты мажилиса отказались от этой идеи и исключили данную норму из проекта закона ««О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса», который рассмотрели в среду в первом чтении на пленарном заседании. По новому документу все букмекерские конторы будут перенесены в две имеющиеся игровые зоны – Капшагай и Щучинск, чтобы иметь данные об игроках, в стране создадут единый центр учета ставок, а родственники игрока смогут через суд ограничивать право делать ставки.

«Когда законопроект вошел в правительственном варианте, изменения вносились в два закона «Об игорном бизнесе» и «О разрешениях и уведомлениях». После рассмотрения в мажилисе до первого чтения, изменения вносятся в 3 кодекса и 5 законов, сравнительная таблица состояла из 15 позиций, после рассмотрения депутатами, инициировано 159 поправок, в 10 раз больше», - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Он подчеркнул, что большинство поправок, внесенных депутатами, носили «принципиальный характер».

«По предложению депутатов исключены нормы об открытии дополнительных трех игорных зон, букмекерские конторы и тотализаторы переносятся на территорию существующих игорных зон. И надо отметить, что позиция депутатского корпуса здесь однозначная: «Всех их надо отправлять в резервацию». Хочет играть человек – путь едет в игорные зоны. Кроме того, лиц, злоупотребляющих азартными играми и пари, суд по обращению близких родственников вправе признавать ограничение дееспособности. Также депутатами внесен ряд других предложений, ограничивающих вовлечение населения к азартным играм, в особенности молодежи», - проинформировал председатель палаты.

В свою очередь министр культуры и спорта Актоты Раимкулова сообщила, что законопроектом предусматривается создание центра учета ставок. Это сделано для того, чтобы уполномоченные органы получали полную и достоверную информацию о денежных операциях между букмекерскими конторами и игроками, а также для реализации механизма ограничения от участия в пари.

«В настоящее время существенной проблемой государственного регулирования отрасли является отсутствие точных сведений об оборотах букмекерских контор и тотализаторов. В связи с этим предлагается создание центра учета ставок, при этом все платежи, поступающие в букмекерскую контору наличными или через электронные платежные системы, должны учитываться в нем. Единый учет всех платежей, поступающих в букмекерские конторы и тотализаторы, позволит исключить теневой оборот, повысить собираемость налогов, упростит контроль», - объяснила министр.

Кроме того, по ее мнению, база данных участников пари будет способствовать введению всеобщего декларирования, введению процедуры ограничения и самоограничения клиента на участие в пари, а также усилит меры по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.