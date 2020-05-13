Жилищная программа «5-10-20»: максимальная сумма займа будет зависеть от региона Казахстана

В рамках поручений президента Жилстройсбербанк приступил к разработке нового направления программы «Нурлы жер», которое предусматривает кредитование граждан на приобретение жилья на условиях 5-10-20, сообщила пресс-служба банка. Ставка по кредиту будет 5%, первоначальный взнос – от 10%, а срок кредитования – до 20 лет.

«Участниками пилотного проекта «5-10-20» могут быть стать граждане, состоящие на учете в МИО, как нуждающиеся в жилье. Жилье можно приобрести в новых жилых объектах, как построенных в рамках программы «Нурлы жер», так и у частных застройщиков. Сейчас обсуждаются условия проекта», - сообщили в ЖССБ.

Пока предлагаются следующие параметры: максимальная сумма займа будет зависеть от региона по первичному жилью у частных застройщиков и составлять не более 18 млн тенге для столицы, Алматы и их пригородных зон, не более 15 млн тенге для городов Атырау, Актау, Актобе, Шымкент, Туркестан и Карагандинской области, не более 12 млн тенге для остальных регионов.

По кредитному жилью, построенному акиматами, утверждены следующие ценовые параметры 1 кв. м жилья: до 240 тыс. тенге − в городе Алматы; до 220 тыс. тенге − в столице и его пригородной зоне; до 200 тыс. тенге − в городе Шымкент и пригородной зоне города Алматы; до 180 тыс. тенге − в городах Актобе, Атырау, Актау, Туркестан и Карагандинской области; до 160 тыс. тенге − в остальных регионах.

В ЖССБ подчеркнули, что пилотный проект «5-10-20» был разработан в качестве дополнительных мер обеспечения населения жильем.

Что касается поручения президента создать на базе Жилстройсбербанка до конца года полноценный институт развития и поддержки – «Отбасы банк», который будет централизованно осуществлять учет, постановку и распределение жилья, то для этого планируется передать существующую систему очередности из акиматов в «Отбасы банк», который будет работать по принципу «одного окна» для семей, не имеющих жилья.

«Будет активно внедряться лестница доступности жилья. Для семей, имеющих доход меньше одного ПМ (прожиточный минимум) на одного члена семьи, будет предлагаться арендное жилье без права выкупа. Семьи, не имеющие жилья, с доходом до 2 ПМ, могут стать участниками программы «Бакытты Отбасы» (многодетные и неполные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями), а семьи, с доходом до 3,1 ПМ на одного члена семьи могут получить кредит в рамках пилотного проекта «5-10-20», - пояснила председатель правления АО «Жилстройсбербанк» Ляззат Ибрагимова.

По данным МИИР на 1 января 2020 года, на учете в местных исполнительных органах состоит более 540 тыс. очередников.