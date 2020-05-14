Восточно-Казахстанская область снимет большинство ограничительных мер 16 мая

Восточно-Казахстанская область одной из первых в стране с 16 мая снимет большинство ограничительных мер, жители региона начнут возвращаться к привычной жизни, заявил аким области Даниал Ахметов.

«Восточно-Казахстанская область имеет один из самых низких показателей коронавируса в стране. Это позволяет нам одними из первых в стране снять большинство ограничительных мер. Так, с 16 мая мы начинаем возвращаться к привычному образу жизни. Отменяются все ограничения передвижения личного автотранспорта, а также жителей по пропускам внутри городов и районов области», - сообщил аким на своей странице в Instagram.

По его информации, открываются магазины оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров площадью до 2 тыс. кв. м, начинают полноценно функционировать гостиничные комплексы, открывается бронирование номеров на курорте Алаколь, а с 15 мая начинается продажа авиа и ж/д билетов. Кроме этого, возобновляется работа объектов религиозного поклонения, при заполнении не более 30% от общей полезной площади, приступают к работе рестораны, кафе и другие объекты общественного питания.

«Пока будут открыты только летние площадки. При этом в помещении одновременно должно находиться не более 30 человек, с соблюдением социальной дистанции», - напомнил аким.

Дополнительно в Курчумском, Катон-Карагайском, Зайсанском, Кокпектинском районах, в городе Риддер и районе Алтай возобновят работу все образовательные центры и детские сады, а также бильярдные, караоке, клубы, боулинг центры, бары, авто и непродовольственные, универсальные рынки, спортивные, культурные и объекты по оказанию услуг.

«Практически, эти районы и город Риддер возвращаются к докарантинному образу жизни», - заявил Ахметов.

Вместе с тем, учитывая эпидемиологическую ситуацию в России, а также в Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях, власти региона считают «преждевременным полное снятие карантинных мер в городе Семей и других районах ВКО».

«В связи с этим пока останутся блок-посты для контроля въезда и выезда на внешних границах районов и области», - сообщил Ахметов.

Глава региона подчеркнул, что «последние два месяца были нелегкими, это был период смелых и конкретных действий властей». Он поблагодарил жителей «за понимание, терпение и честность в выполнении всех требований».

По последним данным, в регионе всего зарегистрировано 55 случаев коронавируса - это один из самых низких показателей в стране, меньше только в Северо-Казахстанской области - 36. За последние сутки в регионе было выявлено 3 новых случая, прирост составил 5,8%. Выздоровели в ВКО 17 человек, скончался 1.