В Алматы туроператоры, отделения сотовой связи и банки начнут работу без ограничений с 18 мая

В Алматы с 18 мая снимаются ограничения с деятельности туроператоров, абонентских отделений сотовой связи, банков и других организаций финансового сектора, что позволит обеспечить занятость еще 34,2 тыс. человек, сообщили в городском акимате.

«При этом карантинные меры в городе по-прежнему продолжаются. Работа туроператоров, абонентских отделений сотовой связи и компаний финансового сектора возможна при условии выполнения следующего алгоритма. Первое: ознакомление с положениями постановления главного государственного санитарного врача г.Алматы, второе: подготовка объекта в соответствии с требованиями положений, в числе которых обязательное социальное дистанцирование, строгий санитарный режим на рабочих местах и др.», - проинформировали в акимате.

После завершения процесса подготовки объектов они должны пройти регистрацию на сайте infoalmaty.kz. При этом количество работников, необходимых непосредственно на рабочих местах, будет определяться самостоятельно руководителями данных организаций.

«Также с 25 мая в Алматы рассматривается вопрос поэтапного открытия гостиничных комплексов, объектов общепита, ТЦ, ТРЦ и ТД. Это будет возможным в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе. Информация по алгоритму запуска данных объектов будет представлена дополнительно», - сообщили в пресс-службе.

В акимате напомнили, что ранее в Алматы при условии прохождения аудита были сняты ограничения с деятельности отдельно стоящих салонов красоты и образовательных центров, объектов в сфере промышленности и строительства, проектных организаций, СТО, шиномонтажа, автомоек и автосалонов по части технического обслуживания, объектов по ремонту оргтехники и рекламных агентств. А без прохождения аудита, но при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований начали работу предприятия в сфере транспорта и складирования, информации и связи, финансовых услуг (50% - БВУ, микрофинансовые организации, страховые компании, брокеры, ломбарды, обменные пункты), профессиональные услуги для бизнеса, а также некоторые виды услуг: фотосалоны и цветочные павильоны, парикмахерские, компании по операциям с недвижимым имуществом, издательская деятельность, ремонт обуви и химическая чистка, стирка, непродовольственные магазины до 500 кв.м. (вне ТЦ, ТРЦ и ТД).