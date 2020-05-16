В Мангистауской области ослабят карантин

В частности, в регионе с понедельника возобновит работу общественный транспорт.

В Мангистауской области также заработают летние кафе и объекты общепита, но количество их посетителей не должно превышать 30 человек, а работать они будут с 10 до 18 часов.

В регионе также откроются парки, скверы и набережные, станут доступны спортивные занятия на открытом воздухе. Заработают также рынки, их рабочий день будет ограничен с 10 до 17 часов.

В области также откроются бани, сауны и спа, заработают отели.

При этом строгий карантин сохранится в нескольких селах, где в последние недели было выявлено больше всего заболевших.

В Мангистауской области к этому моменту официально подтверждено 147 случаев коронавируса, 1 человек скончался, 40 человек выздоровели. Карантин в регионе был введен после выявления первого заболевшего, а затем был значительно усилен.