В Мангистауской области ослабят карантин

В регионе возобновит работу общественный транспорт
В Мангистауской области с понедельника ослабят карантин. Соответствующее постановление принял главный санврач региона, сообщает местное издание Лада.
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