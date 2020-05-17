307 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

В Казахстане за минувшие сутки выявлено 307 новых случаев COVID-19 (прирост 5,2%), сообщает оперативный штаб. Это рекордный количественный прирост с начала эпидемии. Больше всего случаев выявлено в Алматы и Шымкенте.

В Алматы зарегистрировано 93 новых случая коронавируса, прирост составил 5,3%, а общее число случаев достигло 1 802. В Шымкенте – 77 новых случаев, прирост 28,6%, количество заболевших возросло до 344. В столице выявлено еще 32 случая коронавируса, прирост 2,7%, всего зарегистрирован 1 231 случай.

Среди регионов лидером количественного прироста за минувшие сутки стала Атырауская область – 35 новых случаев (прирост 6,9%), общее число заболевших в регионе выросло до 541. В Западно-Казахстанской области подтверждено еще 22 случая COVID-19 (7,6%), всего с начала эпидемии – 310. Еще 13 заболевших выявлено в Карагандинской области (прирост 5,9%), в целом здесь заразились коронавирусом 232 человека. 9 новых случаев – в Акмолинской области (7,8%), всего подтверждено 125 случаев заражения. 6 новых случаев подтверждено в Мангистауской области (4,1%), всего выявлено в регионе 153 случая. Также 6 новых случаев выявлено в Туркестанской области (прирост 3,1%), общее число случаев достигло 203. Еще 5 случаев заражения зарегистрировано в Алматинской области (2,5%), всего в регионе заболели 206 человек. В Актюбинской области инфекция выявлена еще у 4 жителей региона (прирост 1,8%), всего с начала эпидемии заразились 228 человек. По 2 новых случая выявлено в Костанайской и Жамбылской областях (прирост составил 2,6% и 1% соответственно), общее число случаев в регионах достигло 78 и 203 соответственно. В Восточно-Казахстанской области подтвержден еще один случай COVID-19 (прирост 1,8%), общее число случаев – 58.

В Туркестанской области при скрининговом обследовании выявлены факты заражения COVID-19 у жителей города Кентау, Туркестан, Келесского района и Байдибекского района. Также инфекция обнаружена при обследовании контактных лиц у двух жителей Туркестана.

В Акмолинской области COVID-19 выявили у лиц из числа близких контактных с ранее выявленной инфицированной. В селе Косшы инфекция выявлена, в том числе у детей 1 года, 4 лет и 9 лет, а также у 81-летнего мужчины.

В Алматинской области 3 случая заражения зарегистрированы в Кегенском и 2 – в Талгарском районах. 5 пациентов выявлены активно, 4 были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, 1 обследован с профилактической целью.

В Восточно-Казахстанской области – заболевшая 37-летняя жительница города Семей. Была госпитализирована в медучреждение с признаками ОРВИ. Взятые лабораторные анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию. По эпиданамнезу, за пределы области, страны не выезжала.

В Костанайской области коронавирус выявлен у двух жителей города Житикара. 29-летний мужчина обследован на платной основе перед выездом на вахту, а 57-летний мужчина был обследован в рамках скрининга с диагнозом ОРВИ.

Всего в стране подтверждено 6 157 случаев заражения, вылечились 2 980 человек, умерли 34.