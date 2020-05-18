Цена нефти Brent поднялась выше $33 впервые за месяц

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле в ходе торгов на Лондонской бирже ICE по данным на 6:40 по алматинскому времени выросла на 4,15% и составила $33,85 за баррель.

По данным ТАСС, в последний раз цена нефти находилась выше $33 за баррель 13 апреля.

Стоимость фьючерса нефти WTI повысилась на 4,54% до $30,86 за баррель.

Падение спроса на топливо из-за пандемии коронавируса привело к снижению цен на нефть. В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения о снижении добычи, что усугубило ситуацию. В конце марта цена нефти Brent опускалась до $22 за баррель. 12 апреля соглашение ОПЕК+ все-таки было достигнуто, странф договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне с постепенным повышением в течение двух лет.