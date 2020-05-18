Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,7 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились уже 4,71 млн человек, умерли свыше 315 тыс., выздоровели 1,73 млн.

В США всего с начала эпидемии заразились свыше 1,48 млн человек, из них скончались 89,5 тыс., выздоровели 272,2 тыс. Вместе с тем, как пишет РИА Новости, Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что «число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями».

В России, занимающей второе место в мире по заболеваемости, число инфицированных превысило 281,7 тыс., умерли более 2,6 тыс. заболевших, вылечились свыше 67,3 тыс.

В Великобритании число заболевших вплотную приблизилось к 245 тыс., умерли 34,7 тыс. человек, выздоровели – 1 058.

В Бразилии, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости, число заразившихся COVID-19 превысило 241 тыс., скончались 16,1 тыс. заболевших, выздоровели 94,1 тыс.

В Испании общее число случаев заражения достигло почти 230,7 тыс., в Италии – 225,4 тыс. Умерли в этих странах 27,5 тыс. и 31,9 тыс. соответственно. Русская служба ВВС пишет, что в этих странах показатели смертности упали до уровня марта этого года – меньше 100 в день, а ТАСС сообщает, что в Испании продолжают ослаблять карантин, а в Италии его практически отменили.

Во Франции всего с начала эпидемии заразились порядка 179,7 тыс. человек, умерли 28,1 тыс., выздоровели 61,3 тыс. В Германии заболели более 176,3 тыс. человек, умерли свыше 7,9 тыс., выздоровели – более 154 тыс.

В Турции 149,4 тыс. случаев заражения, 4,1 тыс. летальных случаев и 109,9 тыс. выздоровлений. В Иране всего заразились 120,2 тыс. человек, скончались почти 7 тыс., выздоровели 94,4 тыс.

В Казахстане к этому часу зарегистрировано 6 157 случаев заражения, выздоровели 3 256 человек, умерли 34.