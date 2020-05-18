Внутри Алматинской области разрешили свободное передвижение и открыли ряд объектов

В Алматинской области продолжается поэтапное послабление карантинных мер. Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача области с 8 утра сегодняшнего дня снимаются блокпосты между районами и городами, за исключением территорий, неблагополучных по коронавирусной инфекции, сообщает акимат региона.

С понедельника начнут работать бани, кроме общественных, сауны, СПА, массажные центры, откроются дежурные группы в дошкольных организациях (по возрасту), малокомплектные образовательные центры, кружки (по записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия) и отстранения сотрудников и детей с признаками ОРВИ. Также заработают специализированные учебные центры для подготовки и переобучения спасателей, ответственных по технике безопасности, охраны и другие спецорганизации, открытые стадионы до 50-ти мест, начнет действовать РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» в г.Капшагай.

При этом будет продолжать проводиться санитарная и дезинфекционная обработка общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и других объектов, на всех объектах должен строго соблюдаться усиленный санитарно-дезинфекционный и повсеместный масочный режимы.

«Указанное постановление вступает в силу с 08.00 часов 18 мая 2020 года. При этом данное постановление не касается Талгарского, Кегенского районов и г.Талдыкорган, где сохраняется усложненная эпидемиологическая ситуация в связи с регистрацией новых случаев заражения коронавирусной инфекцией», - подчеркнули в акимате.