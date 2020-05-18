5,4 млрд тенге выделено на ПЦР-тестирование населения на коронавирус

На ПЦР-тестирование населения на коронавирус из республиканского бюджета выделено 5,4 млрд тенге, стоимость одного теста составит ориентировочно 11,5 тыс. тенге, но определенные категории населения будут тестировать бесплатно, сообщает «Казинформ» со ссылкой на Фонд социального медицинского страхования сообщил.

«1,7 млрд тенге будут направлены в стационары, 3,7 млрд тенге – для поликлиник, оказывающих консультативно-диагностические услуги. Пациенты в этих медорганизациях пройдут ПЦР-тесты бесплатно», - отметили в пресс-службе фонда.

Необходимое количество тестов для регионов будут определять местные исполнительные органы. На данный момент заключены договоры с более чем 600 медицинскими организациями, где будут проводить исследование на COVID-19. Первый транш средств ФСМС направил им еще в апреле.

По данным фонда, бесплатно тестировать на коронавирус будут госпитализированных в провизорные стационары с подозрением на COVID-19; граждан с симптомами ОРВИ и пневмонией; лица из числа близко контактировавших с зараженным КВИ; пациентов при плановой госпитализации в стационар; пациентов старше 50 лет, состоящих на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем; пребывающих из-за рубежа; сотрудников МВД, задействованных в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса; беременных и др.

Кроме того, в рамках противоэпидемических мероприятий Национальный центр экспертизы комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава за свой счет также проводит ПЦР-исследования контактных лиц, находящихся на домашнем карантине; медработников, имеющих симптомы ОРВИ и с повышенном риском заражения; сотрудников госорганов, задействованных в противоэпидемических мероприятиях; лиц в домах престарелых, интернатных и прочих специализированных организациях; призывников и др.

Всего на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса из средств республиканского бюджета предусмотрено порядка 55,9 млрд тенге, оператором которых является ФСМС. Из них на выплату надбавок к зарплата медработников – 35,8 млрд тенге.