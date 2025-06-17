Суд Астаны признал незаконным отказ миграционной службы сменить национальность жительницы

Жительница столицы обратилась в миграционную службу с заявлением об изменении национальности с «белоруски» на «немку», но миграционная служба ей отказала, ссылаясь на статью 65 Кодекса «О браке (супружестве) и семье», согласно которой национальность по рождению определяется национальностью родителей и может быть изменена лишь на национальность другого родителя.

«В актовой записи о рождении ее дедушки в графе «национальность» у прадеда и прабабушки значится «немцы». Это, по ее мнению, подтверждает немецкое происхождение по линии ближайших родственников. Близкие родственники истца были немцами, подвергались политическим репрессиям и были вынуждены изменить свою национальность. Истец активно участвует в деятельности немецкой общины, вносит вклад в сохранение и развитие немецкой культуры», - пояснили в Верховном суде.

Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал отказ миграционной службы незаконным, нарушающим конституционные права гражданки.

В суде напомнили, что ранее Конституционный суд признал статью 65 Кодекса о браке и семье неконституционной в части, не предусматривающей иные способы определения и изменения национальности, помимо родительской, в случаях, когда национальность родителей неизвестна либо затрагиваются законные интересы граждан.

Тогда Конституционный суд отмечал, что определение национальной принадлежности связано с самоидентификацией личности и основывается не только на происхождении, но и на иных обстоятельствах, а национальность может отражать внутреннюю свободу человека и иметь правовое значение.

«Действующая редакция статьи 65 Кодекса о браке и семье не учитывает подобные жизненные ситуации, что противоречит пункту 1 статьи 19 Конституции, предоставляющему каждому право на самостоятельное определение своей национальности. С учетом правовой позиции Конституционного суда допустимо учитывать не только национальность родителей, но и других близких родственников, лиц, воспитывавших ребенка, а также иные объективные и достоверные доказательства», - заявили в суде.

Суд Астаны обязал комитет миграционной службы МВД изменить национальность гражданки с «белоруски» на «немку».

Ранее в Конституционный суд обратилась опекун ребенка, которая пыталась внести дополнение в актовую запись о рождении ребенка, чтобы в дальнейшем определить его национальность по национальности родителя, но получила отказ из-за отсутствия подтверждающих документов. Мать ребенка умерла и при жизни не имела документов, а данные об отце отсутствуют. Опекун же пыталась внести изменения на основании имеющихся сведений. Позднее суды, сославшись на статью 65 Кодекса «О браке и семье», решили, что невозможно установить национальность ребенка, если не установлена национальность его родителей.

Рассмотрев это обращение, Конституционный суд признал несоответствующей Конституции статью 65 Кодекса «О браке и семье», поскольку статья не предусматривает иные способы определения или изменения национальности.

Юристы и правозащитники отмечают, что до сих пор остается пробел в части исполнения рекомендаций и постановлений Конституционного суда, хотя нормативные постановления являются общеобязательными. Насколько эффективным оказался воссозданный институт Конституционного суда, читайте в этом материале.