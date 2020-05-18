Комиссия признала, что женщина в Алматы скончалась от КВИ
  • 710
Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане достигло 35
фото пресс-службы акимата Алматы

В городе Алматы зарегистрирован еще один летальный случай от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Комиссия признала, что от COVID-19 скончалась 59-летняя женщина.

«Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится, но сообщается, что это 35-й летальный случай в Казахстане.

Отметим, что ранее горздрав сообщил о смерти сотрудницы ЦГКБ Алматы, заразившейся коронавирусом, которая работала лифтером. Сообщалось, что комиссия по изучению летальных исходов изучает этот случай, по результатам будет предоставлена дополнительная информация по основным причинам смерти.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Ливни и понижение температуры воздуха ожидаются в Казахстане
Новости
Ослабление карантинных мер в Казахстане будет продолжаться до конца июня
Новости
В Казахстане завершилось действие режима ЧП
Новости
Акиматам разрешат снять множество ограничений при снижении уровня прироста новых случаев коронавируса до 7%
Новости
307 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Новости
С 1 июня в Казахстане запустят 54 поезда