Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане достигло 35

В городе Алматы зарегистрирован еще один летальный случай от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Комиссия признала, что от COVID-19 скончалась 59-летняя женщина.

«Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится, но сообщается, что это 35-й летальный случай в Казахстане.

Отметим, что ранее горздрав сообщил о смерти сотрудницы ЦГКБ Алматы, заразившейся коронавирусом, которая работала лифтером. Сообщалось, что комиссия по изучению летальных исходов изучает этот случай, по результатам будет предоставлена дополнительная информация по основным причинам смерти.