В Алматы скончалась заразившаяся коронавирусом сотрудница ЦГКБ

В Алматы скончалась сотрудница центральной городской клинической больницы, ранее заразившаяся коронавирусом, сообщает «Казинформ» . По данным горздрава, она работала в медучреждении лифтером.

«В городской инфекционной больнице произошел летальный исход пациентки А., (сотрудница ЦГКБ, работала лифтером). 16 апреля был получен положительный результат ПЦР РНК SARS CoV-2 назофарингеального мазка, переведена в инфекционный стационар. Получала лечение по протоколу диагностики и лечения короновирусной инфекции COVID-2019 в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, нарастали симптомы полиорганной недостаточности», - сообщили в управлении общественного здоровья.

Указывается, что сейчас комиссия по изучению летальных исходов изучает этот случай, по результатам будет предоставлена дополнительная информация по основным причинам смерти.

Отметим, что оперативный штаб утром в субботу не сообщил об этом случае. Статистика за сутки публикуется штабом один раз в день.

На данный момент в Алматы официально подтверждено 9 летальных случаев от КВИ, а в Казахстане - 33. Один из последних случаев в столице решено не вносить в официальную статистику, так как коронавирус был сопутствующим заболеванием умершей.