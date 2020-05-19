В США число заразившихся коронавирусом превысило 1,5 млн

В России число случаев заражения достигло 290,6 тыс., умерли 2,7 тыс. человек; в Бразилии, которая вышла на третье место в мире по заболеваемости COVID-19, обойдя Великобританию, 255,3 тыс. случаев заражения, умерли 16,8 тыс. человек.

В Великобритании всего заразились 247,7 тыс. человек, умерли 34,8 тыс. В Испании 231,6 тыс. заболевших и 27,7 тыс. умерших, в Италии – более 225,8 тыс. заболевших и более 32 тыс. умерших; во Франции заразились в целом свыше 180 тыс. человек, скончались более 28,2 тыс.; в Германии 176,5 тыс. случаев заражения за весь период, а число смертей превысило 8 тыс.

В Турции заразились почти 150,6 тыс. человек, умерли свыше 4,1 тыс. В Иране порядка 122,5 тыс. случаев заражения и свыше 7 тыс. летальных случаев.

Всего в мире заразились коронавирусом 4,79 млн человек, умерли 318,3 тыс., выздоровели 1,78 млн.

Больше всего выздоровевших в США – 283,1 тыс., в Германии – 155 тыс., в Испании 150,3 тыс. человек. В Италии выздоровели 127,3 тыс., в Турции – 111,5 тыс., в Бразилии – 100,4 тыс., в Иране – 95,6 тыс., в России – 70,2 тыс., во Франции – 61,8 тыс. В Великобритании выздоровели всего 1090 человек.