Большая часть новых случаев COVID-19 в Шымкенте выявлена из числа контактных

«По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19 у жителя города Шымкент: 23 – из числа близких контактных, 8 – выявлены в результате проведенного скрининга. Все госпитализированы в инфекционный стационар. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными», - говорится в сообщении.

В Туркестанской области 4 случая выявлено при скрининговом обследовании, вирус обнаружен у двоих жителей Туркестана, у жителя Кентау и жителя Мактааральского района. При обследовании контактных лиц COVID-19 обнаружена у 11-ти жителей Сайрамского района, в том числе у двих детей 2 лет и годовалого ребенка, у жителя Шымкента, жителя Тюлькубасского района и у жителя города Туркестан. Состояние пациентов удовлетворительное, выявляются и изолируются контактные лица.

В Алматинской области все 3 новых случая зарегистрированы в городе Талдыкорган. Пациенты «выявлены активно, были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией». Установлено 12 контактных лиц, которые будут изолированы с дальнейшим лабораторным исследованием на КВИ.

В Павлодарской области COVID-19 выявлен у 83-летней жительницы Экибасуза, она является контактной с ранее заболевшим.

«Поступила с жалобами на повышение температуры до 39,2°С, сухой кашель, озноб, боли в горле, общую слабость и одышку», - проинформировали в штабе.

Также инфекция обнаружена у 30-летнего жителя Павлодара. Сообщается, что он самостоятельно на платной основе прошел тестирование на COVID-19 в вирусологической лаборатории филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы». У него была только повышенная температура.

«В ходе эпидемиологического обследования установлено, что за пределы области и города мужчина не выезжал, контакт с инфекционными больными отрицает», - сообщили в штабе.

В Северо-Казахстанской области заразившийся – 34-летний житель Тайыншинского района, г. Тайынша. Положительный результат на COVID-19 получен при скрининговом обследовании. по данным оперштаба, мужчина состоит на динамическом наблюдении с диагнозом сахарный диабет.

В Кызылординской области инфекция выявлена у троих жительниц Кызылорды и жителя Алматы.

«У двоих граждан ПЦР анализы были взяты в связи с контактом ранее заболевшими, у одного в связи с прибытием из-за рубежа, и у другого человека в связи с жалобами на состояние здоровья. Лабораторные исследования показали положительный результат», - отмечается в сообщении оперативного штаба.

В Карагандинской области коронавирусная инфекция выявлена у 10-ти жителей Караганды, из них 6 детей, у жителя г.Сарань, поселок Актас; у двоих жителей города Темиртау. Все они – контактные с ранее заболевшими.

В Жамбылской области болезнь выявлена у двух жительниц Тараза и у жительницы Байзакского района. Одна из жительниц Тараза была обследована по скринингу как больная с хроническими заболеваниями органов дыхания, стальные – контактные с ранее выявленными больными коронавирусом.

В Мангистауской области COVID-19 подтвердился у студентки, прибывшей из Астрахани в Актау. По приезду она была госпитализирована в обсервационный стационар.