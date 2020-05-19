Посетителей в бутиках ТРЦ в столице не должно быть больше пяти – санврач

Разработан алгоритм работы торгово-развлекательных центров в столице, которые могут возобновить работу с 20 мая. Число покупателей в бутиках должно быть не более пяти, сообщила главный санитарный врач города Жанна Пралиева.

«С учетом благоприятной эпидемиологической ситуации межведомственной комиссией рассмотрен вопрос возобновления работы торгово-развлекательных центров (без развлекательных и игровых центров, фудкортов, кинотеатров) и общественных бань, саун без бассейнов, крытых непродовольственных рынков, торговых центров и торговых домов с 20 мая 2020 года. В настоящее время нами тщательно прорабатывается данный вопрос», - сообщила Пралиева на брифинге.

По ее данным, разработаны алгоритмы работы указанных категорий объектов, где помимо общих санитарно-ограничительных требований отражены особенные требования.

«С обычным графиком работы для торговых домов и центров, ТРЦ максимальное число покупателей в торговых бутиках не более пяти лиц, строгое соблюдение социальной дистанции не менее двух метров и наличие разметки между покупателями в очереди, в кассовой, торговой зоне и перед примерочными не менее двух метров», - сообщила Пралиева.

Для бань и саун (без бассейнов) с графиком работы с 09:00 до 18:00 (по предварительной записи) предусмотрена заполняемость не более 30%. По словам Пралиевой, должно быть исключено нахождение людей в зале ожидания и сокращены прямые контакты персонала с посетителями.