Во вторник подтверждены 6 новых случаев
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Число зараженных коронавирусом сотрудников колонии «Черный беркут» выросло до 25
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

Алия Иксанова, Vласть

Число зараженных коронавирусом сотрудников учреждения УК 161/3 («Черный беркут») в Житикаре в Костанайской области выросло до 25, сообщил во вторник региональный департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Ранее департамент сообщал, что коронавирус подтвердился у 19 сотрудников колонии.

«С момента выявления первого зараженного в Житикаре, а также отдельных случаев заболевания в данном учреждений, областным оперативным штабом было принято решение провести 100% обследование всех сотрудников. Из числа выявленных только двое имеют легкие катаральные явления: насморк, першение в горле, у остальных нет симптомов. Все 25 человек госпитализированы в инфекционное отделение Житикаринской ЦРБ. Состояние у всех пациентов удовлетворительное», - говорится в сообщении департамента.

По данным ведомства, были протестированы наиболее близкие контакты инфицированных, в том числе среди осужденных, у всех результат теста отрицательный. В информации уточняется, что «в колонии содержится 287 осужденных, работает 87 сотрудников». Контакты между сотрудниками и осужденными были минимизированы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Сотрудники с отрицательным результатом теста были направлены на домашний карантин. Колония работает в штатном режиме.

В информации отмечается, что 19 случаев было подтверждено в понедельник, а 6 новых - во вторник.

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