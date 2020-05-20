В американском штате Мичиган из-за проливных дождей прорвало две плотины

Около 10 тыс. человек эвакуированы в американском штате Мичиган после того, как прорвало две плотины из-за проливных дождей, сообщает ВВС .

Национальная метеорологическая служба объявила чрезвычайную ситуацию в связи с наводнением для районов вблизи реки Титтабавасси. Власти заявили, что в Мидленде, что примерно в 140 милях (209 км) от Детройта, вода может подняться до 9 футов (2,7 м). Губернатор Гретхен Уитмер объявила чрезвычайное положение в округе Мидленд и сообщила, что в городе Мидленд с населением более 40 тыс. человек может наблюдаться «исторический уровень паводка».

«Это не похоже на то, что мы видели в округе Мидленд. Пройти через это в разгар глобальной пандемии практически невозможно», - сказала она на пресс-конференции.

ВВС отмечает, что за сутки уже дважды объявлено об эвакуации части Мидленда, Эденвилля и Санфорда из-за повышения уровня воды. Жителям было рекомендовано носить защитные маску и держать социальную дистанцию во время эвакуации, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

По данным Национальной метеорологической службы, река Титтабавасси, как ожидается, достигнет отметки 38 футов к утру среды по местному времени, и это «чрезвычайно опасная для жизни ситуация».

Состояние построенной в 1924 году плотины в Эденвилле оценивалось как неудовлетворительное еще в 2018 году, а плотина Санфорд, построенная в 1925 году, получила удовлетворительный рейтинг.