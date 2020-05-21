Назначен заместитель акима Жамбылской области

58-летний Улан Жазылбек первое высшее образование получил в Алматинском архитектурно-строительном институте по специальности «Инженер-строитель», второе высшее – в университете имени Д.А.Конаева по специальности «Юриспруденция». В разные годы работал на руководящих должностях в частном секторе и коммерческих организациях, был начальником отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектурно-строительного контроля города Алматы, директором департамента АО международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», начальником строительного отдела ТОО «Хоргос-сервис», заместителем директора департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по городу Алматы, заместителем председателя комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства регионального развития, возглавлял департамент развития инфраструктуры экономики министерства национальной экономики, был директором департамента развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства министерства по инвестициям и развитию РК. С ноября 2017 года занимал пост первого заместителя акима Павлодарской области.