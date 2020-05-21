Казахстан ратифицировал Конвенцию о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений

Как пояснял ранее министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, конвенция направлена на дальнейшее приведение к единообразию комплекса привилегий и иммунитетов, которыми пользуется ООН и ее специализированные учреждения.

«Участниками конвенции является 131 государство, количество специализированных учреждений составляет 19 организаций. Казахстан является членом всех специализированных учреждений ООН. 7 из них уже имеют представительства в Казахстане – это организации ООН по вопросам образования и науки, культуры ЮНЕСКО, продовольственная сельскохозяйственная организация Всемирной организации здравоохранения, МВФ, Всемирный банк и другие. Привилегии и иммунитеты специализированных учреждений и должностных лиц приравнены к общим привилегиям и иммунитетам ООН, изложенным в Конвенции 1946 года», - говорил он.

Основной задачей ратификации конвенции является создание на территории Казахстана указанных в ней особых условий для деятельности специализированных учреждений. В частности, такие учреждения, их активы, доходы и другая собственность освобождаются от всех прямых налогов, а должностные лица пользуются теми же преференциями, что и должностные лица ООН. При этом Казахстан ратифицирует Конвенцию с оговоркой и заявлением: граждане Казахстана объективно не могут подпадать под данные нормы, так как они не являются иностранцами или лицами без гражданства, соответственно, к ним не может быть применена процедура репатриации в силу нахождения этих лиц на территории государства своего гражданства.

Ожидается, что принятый документ позволит создать в стране благоприятные условия для деятельности специализированных учреждений, которые будут способствовать расширению и углублению двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также повышению его координации и эффективности.