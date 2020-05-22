США выходят из Договора об открытом небе

США приняли решение выйти из Договора об открытом небе, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий, сообщает Русская служба ВВС .

В своем заявлении глава Госдепартамента Майк Помпео утверждает, что российская армия использовала пролеты над территорией США для наведения своего высокоточного оружия на стратегически важные американские и европейские объекты.

«Вместо того, чтобы использовать Договор об открытом небе как механизм для укрепления доверия и уверенности при соблюдении открытости в военных вопросах, Россия таким образом превратила соглашение в инструмент запугивания и угроз, сделала его продолжением своих вооружений», - заявил он.

Помпео также считает, что отказавшись разрешить наблюдательные полеты в 10-километровом коридоре вдоль границы самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, Россия таким образом «пытается продвигать свои ложные утверждения, что эти оккупированные [Россией] территории являются независимыми государствами». А выделение аэродромов для заправки самолетов, совершающих полеты в рамках договора, на аэродромах в Крыму, «это тоже попытка продвинуть свои утверждения о мнимой аннексии полуострова, с которой США не соглашаются и никогда не согласятся». Также Помпео считает, что на территории Калининграда, над котором установлены ограничения на полеты, сосредоточено значительное количество российского оружия, в том числе ядерные ракеты ближнего радиуса действия, нацеленные на НАТО.

В пятницу США передадут всем сторонам официальное уведомление о выходе из договора и окончательно выйдут из него через 6 месяцев. Однако «могут пересмотреть свое решение о выходе, если Россия вернется к полному соблюдению договора», отмечает Помпео.

Договор об открытом небе объединяет 35 стран и позволяет совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

Российская сторона заявила в свою очередь, что никогда не нарушала условия Договора и сожалеет о таком шаге со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США пересмотреть свое решение и заявил, что страны ЕС продолжат его соблюдать.

«Вместе с нашими партнерами мы будем убеждать США пересмотреть свое решение», - сказал Маас.

Как отмечает Би-би-си, выходя из Договора об открытом небе, президент США фактически отказывается от договора по контролю над вооружениями, который считался важным для поддержания прозрачности в военной сфере после завершения холодной войны.