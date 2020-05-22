В Бразилии число летальных случаев от COVID-19 превысило 20 тысяч

Число летальных случаев от коронавируса в Бразилии за последние сутки увеличилось на рекордные 1188 и достигло 20 047, сообщает РИА Новости .

Общее число зараженных в стране превысило 310 тыс., увеличившись за сутки на 18,5 тыс. заболевших. Вылечились более 125,9 тыс. человек.

Бразилия находится на третьем месте в мире по числу заражений COVID-19. На первом месте США. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах всего с начала эпидемии заразились 1,57 млн человек, умерли 94,6 тыс. В России, которая находится на втором месте, 317,5 тыс. случаев заражения и более 3 тыс. летальных случаев.

В Великобритании число заразившихся достигло 252,2 тыс., в Испании – превысило 233 тыс., в Италии – более 228 тыс., во Франции – 181,9 тыс., в Германии – свыше 179 тыс., в Турции – 153,5 тыс. Больше всего смертей зарегистрировано в Великобритании – 36,1 тыс. В Италии умерли порядка 32,5 тыс. человек, во Франции – 28,2 тыс., в Испании – 27,9 тыс., в Германии – 8,2 тыс., в Турции – 4,2 тыс.

В Иране насчитывается уже 129,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 7,2 тыс. человек, в Индии – 118,2 тыс., скончались порядка 3,6 тыс. человек.